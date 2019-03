Flaggen heute am Rathaus

Auf Tage umgerechnet müssen Frauen 77 Tage länger und damit bis zum heutigen 18. März arbeiten, um das Einkommen zu erzielen, das Männer bereits am 31. Dezember des Vorjahres hatten. Auf diese Entgeltlücke, den sogenannten „Gender Pay Gap“, weist auch heute wieder der „Equal Pay Day“ hin. Die Stadt unterstützt den nationalen Aktionstag für Entgeltgerechtigkeit mit der Beflaggung des Rathauses.

Der jährliche Aktionstag, der 2008 vom Dachverband „Business and Professional Women Germany“ initiiert wurde und der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, thematisiert die geschlechtsspezifische Entgeltlücke, die in Deutschland im dritten Jahr in Folge 21 Prozent beträgt.

„Die Aufwertung von traditionell überwiegend von Frauen ausgeübten Berufen ist ein wichtiger Schritt, um Entgeltdiskriminierung abzubauen“, so die städtische Gleichstellungsbeauftragte Zahra Deilami. Darüber hinaus müssten auch geschlechtsspezifische Rollenklischees hinterfragt und geändert werden. Wichtig sei auch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019