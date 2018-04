Flamingo-Haltung im Luisenpark: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

Anzeige

Mannheim.Die Tierschutzorganisation PETA hatte mit einer Strafanzeige im November 2017 ein Ermittlungsverfahren zur Haltung flugunfähiger Flamingos im Luisenpark ausgelöst - nun hat die Staatsanwaltschaft Mannheim das Verfahren eingestellt. Das teilte die Strafverfolgungsbehörde am Montag mit.

Das in die Ermittlungen eingeschaltete Veterinäramt hatte bei seinen Untersuchungen herausgefunden, dass die Tiere, die in den Jahre 1985, 1997 und 1998 in einem Zoohandel erworben wurden, bereits in "chirurgisch kupiertem", also amputierten Zustand, in den Luisenpark kamen. Eine strafrechtliche Verfolgung ist laut Staatsanwaltschaft wegen der eingetretenen Verjährung nicht mehr möglich.

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft stellt die reine Haltung von Flamingos keine "Verursachung erheblichen Leidens" dar, wie sie nach dem Tierschutzgesetz strafbar wäre. Laut Einschätzung des Veterinäramtes liegen aus zoologischer Sicht keine Erkenntnisse zum Dasein der Vögel unter Verlust der natürlichen Flugfähigkeit vor. Konkrete Erkenntnisse zu einem strafrechtlich relevanten Leiden der Tiere sah die Behörde bei den im Luisenpark gehaltenen Tieren keine. (mer)