Flammen schlagen aus dem Dach

Ein Feuer hat in der Langen Rötterstraße in der Neckarstadt-Ost eine Dachgeschosswohnung völlig verwüstet und einen Schaden in Höhe von etwa 100 000 Euro verursacht.

Laut Polizeiangaben geriet die Wohnung in der Langen Rötterstraße aus bislang noch unbekannten Gründen in Brand. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, hatte sich bereits heftiger Rauch entwickelt. Den Rettungskräften gelang

...