Flaschen auf Straße geworfen

Fünf zum Teil alkoholisierte Jugendliche haben am Samstagabend gegen 23 Uhr in der Neckarauer Straße nahe der Einmündung Schulstraße Glasflaschen auf die Straße beziehungsweise den Gehweg geworfen. Passanten meldeten den Vorfall der Polizei. In einer Wohnung wurden die fünf Jugendlichen tatsächlich angetroffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei der jungen Männer räumten Flaschenwürfe ein. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Das Polizeirevier Neckarau hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen und eventuelle Geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/83 39 70 beim Revier Neckarau zu melden. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.12.2018