„Flashdance“: Das Musical kommt in den Rosengarten

Er gehört zu den Kultfilmen der 80er Jahre schlechthin: „Flashdance“ hat das Genre des Tanzfilms nachhaltig geprägt. Eingängige Disco-Klassiker wie „What a Feeling“, „Gloria“ und „Maniac“ in Verbindung mit aufregenden Tanzszenen und der Geschichte eines Traums ziehen auch mehr als 35 Jahre nach seiner Kinopremiere Jung und Alt in ihren Bann. Die Bühnenadaption des Films von 1983 feierte mit „Flashdance – Das Musical“ am 20. September 2018 große Premiere in Hamburg. Seitdem ist die Aufführung auf Tournee – und gastiert vom 28. bis 30. Dezember im Rahmen des Winterfestivals erstmals im Mannheimer Rosengarten. Für die Vorstellung am Freitag (28.) um 20 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Ballett“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Martinsson)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018