Fleck führt Volksbund

„Vor allem die Jugendarbeit ist mir wichtig“, hat Fleck sich vorgenommen. So will er den Comic-Wettbewerb auch ausbauen und die Jugendlichen mit dem Thema Krieg und Leid konfrontieren. „Gott sei Dank wissen ja einige Generationen nicht mehr am eigenen Leib, was Krieg ist, und das kann dann ganz schnell zu Vergessen führen“, so Fleck. „Doch das scheint mir angesichts der besonderen Staatsmänner Trump, Putin und Erdogan mehr als gefährlich zu sein“, unterstreicht der neue Vorsitzende. Zudem möchte er zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren die Gräber und Gedenkstätten auf dem Feudenheimer Friedhof wieder restaurieren und weiter dafür eintreten, dass die Gedenkfeiern weiter auf allen Vorortfriedhöfen stattfinden können. pwr

Dienstag, 15.05.2018