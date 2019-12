Immer häufiger rückt bei Diskussionen zum Klimawandel der Fleischkonsum in den Fokus. Dieter Krauß, Obermeister der Fleischer-Innung Mannheim-Heidelberg, über Massentierhaltung, Kaufverhalten und höhere Steuern auf Fleisch.

Herr Krauß, nervt Sie die Debatte über den Fleischkonsum eigentlich?

Dieter Krauß: Nein, im Gegenteil. Es ist gut, dass wir diese Debatte führen. Unser Konsumverhalten in der jetzigen Form ist nicht gut, der Fleischverbrauch eindeutig zu hoch. Massentiertransporte quer durch Europa sind schlecht für die Tiere und für das Klima.

Haben Sie bei den derzeitigen Diskussionen manchmal ein schlechtes Gewissen, Metzger zu sein?

Krauß: Eigentlich nicht. Ich weiß, woher die Schweine kommen, deren Fleisch ich verkaufe. Die Bauern achten auf gewisse Standards wie zum Beispiel genügend Auslauf für die Tiere. Aber natürlich tut es mir in der Seele weh, zu sehen, wie die Tiere in der Massenhaltung teilweise behandelt werden.

Welche Wege sehen Sie heraus aus der Massentierhaltung, was muss sich ändern?

Krauß: Fleisch muss wieder etwas Besonderes werden. Heute kann sich jeder jeden Tag Fleisch leisten. Das brauchen wir nicht. Ich hätte auch nichts dagegen, Tiertransporte ab einer Distanz von mehr als 300 Kilometern zu verbieten.

Manche Politiker sagen, Fleisch muss teurer werden. Was halten Sie von einer Extra-Steuer oder einer Mehrwertsteuer-Erhöhung?

Krauß: Überhaupt nichts. Damit werden nur die bestraft, die ohnehin Wert auf gute Produkte legen. Nehmen Sie einen Metzger, der sein Fleisch bei einem Bauern kauft, der gut mit den Tieren umgeht. Allein das kostet den Fleischer mehr Geld, was sich dann im Preis an der Theke widerspiegelt. Wenn jetzt noch die Steuer dazu kommt, wird es für den Metzger immer unattraktiver, gutes Fleisch anzubieten – also ein klassischer Fehlanreiz.

Was kann man stattdessen tun?

Krauß: Es braucht einen Bewusstseinswandel bei den Kunden. Man muss bereit sein, etwas mehr Geld auszugeben.

Sehen Sie diesen Wandel?

Krauß: Teilweise. Auf der einen Seite habe ich bei mir immer mehr junge Familien als Kunden, die sagen: Wir essen weniger Fleisch, wollen dafür aber etwas Gutes.

Und auf der anderen Seite?

Krauß: Schauen Sie auf die Parkplätze der Supermärkte. Da stehen keine billigen Autos. In den Einkaufswägen landet trotzdem das Fleisch zum Spottpreis. Hier gibt es leider immer noch eine gewisse „Geiz ist geil“-Mentalität.

Steht für Sie das Fleisch derzeit zu Unrecht am Pranger?

Krauß: Ja, durchaus. Der Klimawandel verlangt von uns, dass wir alles auf den Prüfstand stellen – auch das Fleisch. Aber eben nicht nur.

Das Gespräch wurde telefonisch geführt und Dieter Krauß vor Veröffentlichung vorgelegt.

