Fleisch und Bier als Geschmackserlebnis

Mannheim.Wie gut bestes, trockengereiftes Fleisch mit Produkten einer Bier-Manufaktur harmoniert – davon konnten sich am Montagabend die Gäste in der Kantine des „Mannheimer Morgen“ ein Bild machen. Mit rund 80 Besuchern war die Veranstaltung ausverkauft.

Jürgen David, deutschlandweit bekannt für sein Dry-Aged-Beef, präsentierte sechs unterschiedliche Fleischsorten. Er erklärte den Leserinnen und Lesern, wie das Trockenreifen in seiner Salz-Kammer in Worms vor sich geht und gab Tipps, wie ein gutes Steak am besten zubereitet wird. Die Gäste bekamen dann auch reichlich Fleisch zur Verkostung. Rund 400 Gramm landeten erst auf den Tellern und dann in den Mägen der hungrigen Fleischgenießer. Dazu durften sie diverse Biere der Manufaktur von Uli Sander aus Worms probieren und feststellen, zu welchen Geschmackserlebnissen manche Kombination führen kann – und natürlich wie gut sich Fleisch und Bier ergänzen.

Die beiden Spitzengourmets beantworteten über den ganzen Abend hinweg die vielen Fragen der interessierten Leserinnen und Leser. Am Ende der ebenso lehrreichen wie genussvollen Veranstaltung waren dann auch alle Gäste zufrieden – und satt.

