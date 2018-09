Fleißige Helfer bauen neues Hochbeet

Die Schubkarre hochheben, den Ast zur Seite biegen – und rein kann die Erde ins neu gebaute Hochbeet. So wie hier im Wiesenkindergarten Bullabü in Feudenheim haben am Samstag in Mannheim viele unter dem Motto „Wir schaffen was“ beim Freiwilligentag der Metropolregion angepackt. Im Wiesenkindergarten waren 58 Erwachsene und 25 Kinder im Einsatz. Unter anderem wurde ein Weg gegraben, aus Paletten zimmerten die Helfer Möbel, und sie bauten ein Spielpferd aus Holz. Auch Äpfel wurden auf dem Gelände geerntet und zu Saft eingekocht. Sandra Freudenberger und Udo Nobili, die Geschäftsführer, waren begeistert über den Einsatz der Helfer, „die wahrlich Erdberge versetzt haben. Wir sind stolz, unsagbar dankbar über das Engagement und die uns entgegengebrachte Unterstützung“. imo

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018