Flimklassiker im „Cappukino“

Seit mehr als zehn Jahren organisiert das Seniorenbüro Mannheim in Kooperation mit dem Cinemaxx Mannheim in N 7 das „Cappukino“ für Senioren. Gezeigt werden jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von Senioren ausgewählte Kinofilme sowie drei Sonderfilme. Am Mittwoch, 9. Oktober, um 15.30 Uhr wird den Zuschauern der Film „Casablanca“ mit den Schauspielern Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann im Mannheimer Cinemaxx gezeigt. Damit bietet das Seniorenbüro zum ersten Mal den Besuchern einen Filmklassiker an. Wenn diese Idee bei den Besuchern gut ankommt, so der Plan der Veranstalter, sollen in Zukunft im „Cappukino“ weitere Filmklassiker gezeigt werden. Der Eintritt für das „Cappukino“ beträgt fünf Euro, mit Kaffee und Kuchen 6,90 Euro. lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.10.2019