Flößerei auf Rhein und Neckar

Vor über 100 Jahren gehörte die Flößerei zum Schwarzwald wie Kirschwasser und der Bollenhut. Aber auch für Mannheim, der Stadt an zwei Flüssen, hatte der traditionelle Holztransport auf Rhein und Neckar große Bedeutung. Im 17. und 18. Jahrhundert fuhren mächtige Flöße den Rhein hinunter, um den Holzbedarf der aufstrebenden Seemacht Holland zu befriedigen. Doch mit der Rheinbegradigung und der Erfindung von Dampfschiff und Eisenbahn verschwanden die schwimmenden Riesen auf dem Rhein. Davon handelt der Vortrag „Flott flussabwärts ? Mannheim und die Flößerei“ von Sabine Pich am Mittwoch, 30. Januar, um 18 Uhr im Marchivum. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Verein Rhein-Neckar-Industriekultur statt. Die Referentin schildert, wie sich die Flößerei technisch und organisatorisch den neuen Zeiten anpasste, anhand von zeitgenössischen Zitaten, Bildern und Fotografien. pwr

