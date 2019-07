Flohmarkt und Kurse

Die Stadtbibliothek hat für die bevorstehende Urlaubszeit vom 23. Juli bis 14. September einige Aktionen in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 vorbereitet. Zu den gewohnten Öffnungszeiten hat unter anderem der Förderkreis einen Flohmarkt organisiert.

Junge Besucher sind zu Workshops eingeladen: Am Samstag, 27. Juli, 11 Uhr, wird Martha Wilczek in einem Grund- und Aufbaukurs vermitteln, wie Manga-Charaktere gestaltet werden können. Am Montag, 5. August, 10 Uhr, warten FiFA 19 und Mario Kart 8 bei „Let’s play – Ein Gaming-Turnier für Jugendliche ab 14 Jahren“. Zu gewinnen gibt es einen Gaming-Nachmittag mit Freunden im Bibliothekslabor. Am Samstag, 10. August, lädt Illustrator Sascha May ab 11 Uhr ein zum Comic-Workshop. Für alle Termine ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0621/293-89 32 oder per Mail an isabelle.schmitt@mannheim.de cs

