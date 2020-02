Florian Schroeder provoziert im Capitol

Florian Schroeder fühlt sich bedroht. Von einem Irren mit Fönfrisur im Westen, einem Irren ohne Frisur im Osten, dem türkischen Türsteher, der das Presserecht mit Füßen tritt, sagt der Kabarettist. „Wir haben Angst vor den Rechten – außer in Silvesternächten. Dann haben wir mehr Angst vor den Fremden“, provoziert er. Seit 2017 ist Schroeder mit seinem Programm „Ausnahmezustand“ auf Tour. Für seinen Auftritt am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

