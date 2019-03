Flucht mit hoher Geschwindigkeit

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Zuvor wollte eine Streife die beiden in der Nacht zu gestern gegen 1 Uhr in der Neckarauer Straße anhalten, doch die Männer ergriffen in ihrem grauen Pkw die Flucht und fuhren mit erhöhter Geschwindigkeit Richtung Stadtmitte. Dabei missachteten sie mehrere rote Ampeln. Über Fahrlach und die Ludwigshafener Straße fuhren sie bis auf die Hochstätt, wo sie zu Fuß flüchteten. Die beiden konnten unerkannt entkommen. Im Auto fand die Polizei vermeintliches Diebesgut, die Kennzeichen waren gestohlen. Zeugen werden gesucht – vor allem die Autofahrer, die den Flüchtigen auf der Ludwigshafener Straße ausweichen mussten: 0621/83 39 70. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019