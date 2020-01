Flucht ohne Rücksicht

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in seinem Auto vor der Polizei geflüchtet. Wie die Beamten mitteilten, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Außerdem wurde nach der Festnahme eine große Menge an Buntmetall im Kofferraum seines Kleinwagens sichergestellt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Buntmetalldiebstahl ein.

Aufgefallen war der Fahrer einem Streifenwagen im Speckweg, als er plötzlich beschleunigte, um sich offenbar einer Kontrolle zu entziehen. Die Polizisten folgten dem Auto mit Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal. Der Kleinwagen flüchtete vom Waldhof in Richtung Sonderburger Straße. Im Bereich der Altrheinstraße überquerte der Wagen mehrere Kreuzungen, ohne auf Fußgänger und andere Fahrzeuge zu achten. Mindestens eine Fußgängerin wurde durch seine rücksichtslose Fahrweise gefährdet. Außerdem mussten drei weitere Polizeifahrzeuge ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu verhindern. In der Spiegelstraße auf dem Luzenberg fuhr der Flüchtige an den Straßenrand und wurde vorläufig festgenommen. Die gefährdete Fußgängerin sowie weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter 0621/71 84 90 zu melden. pol/lor

