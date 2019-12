Flüchtige Fahrer

Drei Fälle von Fahrerflucht beschäftigen seit dem Wochenende das Polizeirevier in der Neckarstadt. So beschädigte am Sonntagmittag ein unbekannter Autofahrer in der Fratrelstraße einen BMW. Der wurde dort für zehn Minuten abgestellt – in dieser Zeit entstand der Schaden von der linken hinteren Tür bis zum Kotflügel. Vom Verursacher keine Spur. Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim Fahrzeug des Flüchtigen um einen SUV oder einen Pritschenwagen handelt. Ein 2000-Euro-Schaden entstand an einem Nissan, der von Freitag- bis Sonntagmittag in der Humboldtstraße in Höhe der Ladezone des Penny-Markts abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls unerlaubt. Es könnte sich um einen Lastwagen handeln. Schaden in gleicher Höhe richtete ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Eifelstraße an. Nachdem er – vermutlich beim Ein- oder Ausparken – gegen einen Golf gestoßen war, flüchtete er. Für alle Fälle werden Zeugen gesucht: Tel. 0621/3 30 10. pol/lok

