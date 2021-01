Flüchtiger Autoknacker gesucht

Zwei zunächst unbekannte Täter haben am frühen Sonntagnachmittag in der Schwetzingerstadt versucht, ein Auto aufzubrechen. Dabei wurden sie vom Besitzer des Fahrzeugs auf frischer Tat ertappt und flüchteten. Laut Polizei verschafften sich die beiden Männer zunächst Zugang zum Innenhof eines Anwesens in der Augartenstraße. Während einer der Männer Schmiere stand, öffnete der andere ein im Innenhof abgestelltes Auto und wollte in den Innenraum eindringen. Die Männer wurden jedoch von einer Zeugin beobachtet, die den Fahrzeugbesitzer verständigte. Dieser sprach die zwei Täter an, die sofort zu Fuß die Flucht in Richtung Schwetzinger Straße stadteinwärts ergriffen. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten an der Bushaltestelle „Kopernikusstraße“ einen 30-jährigen Mann, auf den die Personenbeschreibung des Schmiere stehenden Mannes exakt zutraf. Diebesgut konnte bei ihm nicht efunden werden. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen bezüglich des noch flüchtigen zweiten Mannes dauern an. Er wird wie folgt beschrieben: 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit molliger Statur und nordafrikanischem Erscheinungsbild. Er trug einen bräunlichen langen Parka, dazu eine schwarze Bauchtasche und wirkte alkoholisiert. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oststadt, unter 0621/1 74 33 10 zu melden. pol/lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021