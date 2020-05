Flüchtling näht Masken für Flüchtlinge

1991 kam Jovica Arvanitelli selbst mit nur elf Jahren als Flüchtling aus dem Kosovo nach Deutschland. In der Corona-Krise will der heute 40-Jährige nun mit seinem erlernten Handwerk für andere da sein, die durch die Pandemie Not leiden – und schafft dabei Perspektiven. Denn der Schneider will mit selbstgefertigten Mund-Nasen-Masken nicht nur Hilfe leisten, damit sich Geflüchtete in den beengten Räumen ihrer Unterkünfte nicht mit dem Coronavirus infizieren. Er gibt Migranten in der Stadt auch sinnstiftende Arbeit.

Dabei war der Start für den gebürtigen Kosovaren in Deutschland kein Zuckerschlecken. In den 90er Jahren lebte Arvanitelli alle drei Monate in einer anderen Stadt im Rhein-Neckar-Raum, bis er als junger Erwachsener in Speyer schließlich die Möglichkeit bekam, über geförderte Berufsbildung das Handwerk des Schneiders zu erlernen. „In meiner Familie gehörten die Stoffe und das Nähen schon immer fest zum Leben dazu“, erzählt der 40-Jährige. Nach seinen ersten Kleidungsstücken im Teenager-Alter kreierte Arvanitelli plötzlich auch erste Maßanfertigungen.

Zu Hilfsschneidern ausgebildet

Sein bürgerschaftliches Engagement für die Minderheit der Sinti und Roma brachte ihn in den Bereich der Sozialen Arbeit. Heute leitet er eine Beratungsstelle für gleichberechtigte Teilhabe – dem Schneiderhandwerk hielt er jedoch immer die Treue. Einer der Gründe, aus denen der Schneider im Jahr 2018 das Projekt „Rom CaSaR“ erdachte, um Sinti und Roma aus Südosteuropa, aber auch Geflüchteten aus aller Welt, die in Mannheim leben, in Workshops zu Hilfsschneidern zu qualifizieren.

Die Corona-Krise bedeutete daher für Arvanitelli keine Not vor zu wenig Arbeit – ganz im Gegenteil. Denn zum einen stieg der Bedarf an sozialer Beratung in seinem Hauptberuf von heute auf morgen dramatisch an. Zum anderen brachte ihn der große Bedarf an Mund-Nasen-Masken auf eine Idee. Denn neben der gewerblichen Fertigung von Behelfsmasken für Firmenkunden startete Arvanitelli eine Aktion auch und gerade für Alte, Kranke, Bedürftige und Geflüchtete, um sie kostenfrei mit Masken zu versorgen.

„Um möglichst viele Masken für Menschen produzieren zu können, die sie jetzt gerade am dringendsten brauchen, sind wir auf Stoffspenden und finanzielle Zuwendungen angewiesen. Unsere eigene Arbeit bringen wir komplett ehrenamtlich mit ein“, sagt Arvanitelli, der derzeit mit zwei Hilfskräften bis zu 100 Masken täglich produziert. Bekommt er finanzielle Hilfe und weitere Stoffe, so der Schneider, könnten an bis zu sechs Nähmaschinenplätzen mehr als 250 Masken pro Tag hergestellt werden.

Wie dringend Masken nach wie vor benötigt werden, zeigt nicht zuletzt der Blick in die Flüchtlingseinrichtungen der Stadt. Stadtrat Gerhard Fontagnier (Grüne), Vorsitzender des Vereins „Mannheim sagt Ja“, erklärt auf Anfrage dieser Zeitung: „Wir sind von der Landeserstaufnahmestelle direkt auf den Bedarf hingewiesen worden. Das Regierungspräsidium, aber auch die offiziellen Stellen haben sich sehr bitten lassen und teilweise viel zu spät gehandelt.“ Bereits mehrfach habe man die Flüchtlingsunterkunft in der Columbusstraße auf Franklin in Käfertal, aber auch die Asylunterkunft in der Pyramidenstraße in der Neckarstadt-West mit mehreren hundert Masken unterstützt – eine Initiative, die sich nun bis auf die griechische Insel Lesbos ausweiten soll, wo die Not derzeit größer denn je ist. An Mindestabstände von 1,5 Metern zwischen allen geflüchteten Menschen ist dort nicht im Traum zu denken. „Dass es Unternehmer gibt, die sich für die gute Sache einbringen und helfen wollen, dass wir Menschen, die Angst haben und sich schützen müssen, versorgen können, ist das absolut großartig“, sagt Fontagnier.

Und so wird Jovica Arvanitelli auch in den kommenden Wochen noch viele hundert Male Vlieseline mit reiner Baumwolle, Gummizügen, Einfasser und Kellerfalte zu Mund-Nasen-Masken formen. Für Mannheim – und bald auch schon international.

