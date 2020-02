Flüchtlinge besuchen Handballspiel

Beim Projekt „Susanne meets Samira“, einem Begegnungscafé in der Mannheimer Neckarstadt, tauschen sich seit drei Jahren regelmäßig geflüchtete Frauen und Mannheimerinnen untereinander aus. Immer wieder veranstaltet das Diakonische Werk Mannheim darüber hinaus Ausflüge, bei denen auch die Männer dabei sein dürfen. So steht am Samstag, 29. Februar, für 31 Teilnehmer das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den TSV Hannover-Burgdorf am „Tag der Vielfalt“ in der SAP Arena an. Das Diakonische Werk sei dort auch mit einem eigenen Stand vertreten, heißt es in der Pressemitteilung.

Für alle Familien sei das Handballspiel am Samstag der erste Besuch in der Mannheimer SAP Arena, so das Diakonische Werk. „Das ist für sie ein ganz besonderes Ereignis“, sagt Cigdem Erdis, Zuständige für den Bereich Asyl und Migration beim Diakonischen Werk. Einige der Eltern hätten früher sogar selbst Handball gespielt. Die meisten Flüchtlingsfamilien seien schon gut in Mannheim integriert. Dennoch würden solche Ausflüge helfen, den oft schwierigen Alltag zu bereichern und Mannheim anders zu entdecken. „Für alle Handball-Fans gibt es vor dem Spiel und während der Halbzeit die Möglichkeit, sich über das Diakonische Werk zu informieren und mit den Familien zu sprechen“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. soge

