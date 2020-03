Flüchtlinge: Plädoyer für Aufnahme

Einige der Demonstranten vor dem Eingang zum Ratssaal. © Schmidhuber

Manche hatten Schilder dabei mit der Aufschrift „Lasst uns nicht zu Mördern werden“. Andere trugen orangefarbene Schwimmwesten. Sie alle gruppierten sich vor dem Ratssaal im Stadthaus um ein Banner mit der Aufschrift „Sicherer Hafen Mannheim“. Rund 20 Vertreter des Aktionsbündnisses „Seebrücke Mannheim“ machten mit einer Demo vor der Gemeinderatssitzung auf die Lage an der griechischen Grenze aufmerksam, wo tausende Flüchtlinge auf Asyl warten.

Das Bündnis verlangt die Aufnahme dieser Schutzsuchenden in Europa. „Als Bürgerinnen und Bürger der EU fordern wir, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und Menschenrechte zu wahren. Geflüchtete schützen, Grenzen öffnen – wir haben Platz!“, heißt es in der Erklärung des Mannheimer Ablegers des bundesweiten Bündnisses. Die Gruppe weist darauf hin, dass sich deutschlandweit knapp 140 Städte und Kommunen als „Sicherer Hafen“ eingetragen und zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit erklärt haben – darunter vergangenes Jahr per Gemeinderatsbeschluss auch Mannheim. „Wir fordern die Bundesregierung auf, dieses Angebot endlich anzunehmen.“

Darauf drängen auch die Fraktionen von Grünen, SPD und Li.PAR.Tie, die zur Sitzung entsprechende Anträge gestellt hatten. Gemeinsam mit den anderen aufnahmewilligen Städten soll sich Mannheim beim Bund dafür einsetzen, dass aus Seenot gerettete Flüchtlinge direkt auf diese Kommunen verteilt werden. Oberbürgermeister Peter Kurz sagte, die Stadt werde entsprechende Schreiben verfassen, „um unsere Bereitschaft zu unterstreichen“. Als Beispiel nannte er Potsdam, das jüngst 25 Flüchtlinge aufgenommen hatte. imo

