„Flüchtlinge sind besonders von der Corona-Pandemie betroffen“

Im „Flüchtlingsherbst“ 2015 war Herman Genz Leiter der „Taskforce Flüchtlinge“ im Mannheimer Rathaus. Der Chef des Fachbereichs Arbeit und Soziales spricht im Interview über Schwierigkeiten und Erfolge bei der Integration und wie er das „Wir schaffen das“ der Kanzlerin bewertet.

Herr Genz, vor fünf Jahren waren die vielen Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen, das alles beherrschende Thema. Jetzt ist es Corona. Gerät das Schicksal von Geflüchteten auf der Welt durch die Pandemie in Vergessenheit?

Hermann Genz: Nein, das glaube ich nicht. Das Thema ist nach wie vor präsent. In Mannheim ist die vom Land betriebene Landeserstaufnahmestelle ja gerade wegen Renovierung geschlossen. Deshalb müssen wir als Kommune nun vorübergehend auch wieder Flüchtlinge in der sogenannten Anschlussunterbringung aufnehmen und bereiten uns darauf vor – während des Betriebs der Landeserstaufnahmestelle waren wir als Kommune davon ja befreit.

Wie viele Personen werden das sein?

Genz: Wir werden im Januar bis zu 50 Flüchtlinge aus dem Ankunftszentrum in Heidelberg zugewiesen bekommen – und danach monatlich rund 25. Aber eine echte Prognose kann man da nicht abgeben, das hängt auch davon ab, wie viele Flüchtlinge insgesamt nach Baden-Württemberg kommen. Wir müssen als Kommune so lange Flüchtlinge aufnehmen, bis die Erstaufnahmestelle renoviert ist und wieder belegt wird, also voraussichtlich bis Herbst.

Wo kommen diese Geflüchteten unter?

Genz: In unseren Gemeinschaftsunterkünften im Columbus-Quartier auf Franklin, da laufen aktuell die Vorbereitungen. Dort wohnen derzeit bereits 250 Flüchtlinge, für deren Betreuung wir als Kommune aus früheren Zeiten verantwortlich sind. Aber um nochmal auf Ihre Eingangsfrage zu kommen – das Schicksal von Flüchtlingen gerät auch aus anderen Gründen gerade in Corona-Zeiten nicht in Vergessenheit. . .

Woran denken Sie genau?

Genz: Flüchtlinge sind in vielerlei Hinsicht besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Zum Beispiel hat es in der Region ja auch in Gemeinschaftsunterkünften Corona-Ausbrüche gegeben, in Ludwigshafen oder in Speyer. In Mannheim ist das Gott sei Dank noch nicht passiert. Und es gibt noch eine weitere Ebene, auf der Corona Flüchtlinge direkt betrifft. Wenn Sie sich anschauen, in welchen Branchen Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt Chancen haben, dann sind das genau die, die zuletzt lange geschlossen waren und immer noch sind – zum Beispiel das Hotel- und Gaststättengewerbe.

In den Mannheimer Erstaufnahmeeinrichtungen waren vor fünf Jahren zeitweise bis zu 15 000 Menschen. Wie viele sind nach Erstaufnahme und der vorübergehenden Unterbringung in anderen Kommunen als anerkannte Flüchtlinge wieder nach Mannheim zurückgekehrt?

Genz: Insgesamt leben in Mannheim derzeit rund 2200 Personen mit Flüchtlingshintergrund, das sind Personen, die ein Bleiberecht oder eine längerfristige Duldung haben. Die allermeisten von ihnen wohnen privat. Die Hälfte davon befindet sich sozialversicherungspflichtig in Arbeit oder Ausbildung.

Die Hälfte in Arbeit – ist das eine gute Quote?

Genz: Ich finde ja. Deutschlandweit liegt diese Quote laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit von diesem Sommer bei einem Viertel. Und auch das ist schon ein Erfolg, denn vor drei Jahren lag die Quote bundesweit noch bei einem Zehntel.

Was sind die Gründe für die positive Entwicklung in Mannheim?

Genz: Man muss mit Blick auf die Quote bei uns fairerweise sagen, dass die anerkannten Flüchtlinge, die nach Mannheim zurückkamen, aus ihrer Zeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen eben schon Anknüpfungspunkte zu Ehrenamtlichen oder Betrieben hatten. Das macht die Eingliederung leichter. Ich glaube, der Druck von 2015, als Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen fast die Hälfte aller Flüchtlinge in Baden-Württemberg aufnehmen mussten, hat dazu geführt, dass sich hier ein unglaublich dichtes Netzwerk von Institutionen auf den Weg gemacht hat, um gemeinsam diese Aufgabe zu lösen.

Können Sie Beispiele nennen?

Genz: Ich finde es vorbildlich, was zum Beispiel Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer gemacht haben. Sie haben Bildungsberater eingestellt und sich sehr darum gekümmert, dass Betriebe Praktikums- oder Ausbildungsplätze bereitgestellt haben. Diese Netzwerke, die aus der Not geboren wurden, gibt es bis heute, und sie sind ziemlich tragfähig. Gut war auch, dass wir hier von Anfang an – selbst als wir das Massenlager im Columbus-Quartier auf Franklin hatten – auf Bildung gesetzt haben, etwa mit einer eigenen Schule, die von Ehrenamtlichen betrieben wurde. Auch in der Unterkunft auf Spinelli gab es von Beginn an Sprachkurse, ebenfalls durch Ehrenamtliche. Das alles hat einen Schub für die Integration gegeben.

Können diese Geflüchteten unseren Fachkräftemangel lösen, wie es damals oft hieß?

Genz: Ehrlicherweise muss man sagen, dass die paar Ärzte und Akademiker, die auch gekommen sind, kein Fachkräfteproblem lösen. In der Mehrheit sind die Geflüchteten ohne Ausbildung, und die meisten sind auch im Gastgewerbe, im Handel, als Erntehelfer oder in der Leiharbeit beschäftigt. Die Geflüchteten helfen uns beim Abbau des Arbeitskräftemangels, aber nicht des Fachkräftemangels.

Kanzlerin Angela Merkel hat vor fünf Jahren den berühmten Satz „Wir schaffen das“ gesagt. Haben wir es in der Region geschafft mit der Flüchtlings- aufnahme?

Genz: Ich würde sagen, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber das ist eine Langstrecke, die zu bewältigen ist. Das wird noch viele Jahre dauern, bis man sagen kann, der allergrößte Teil der Flüchtlinge ist integriert.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus jenem Herbst und Winter vor fünf Jahren mitgenommen haben?

Genz: Wenn es darauf ankommt, gibt es ein unglaublich dichtes Netzwerk von bürgerschaftlichem Engagement, das sich dann auch sehr stark verzahnt hat mit den staatlichen Stellen. Aus dieser Erkenntnis heraus müsste man auf EU- und Bundesebene ein schlüssiges Konzept zur Flüchtlingszuwanderung entwickeln, an dem die Kommunen entsprechend dem Beitrag, den sie leisten, beteiligt werden. Denn in den Kommunen läuft die Integration.

Flüchtlingshelfer drängen seit Monaten bundesweit darauf, dass Städte angesichts der schlimmen Zustände etwa in den Lagern auf den griechischen Inseln Schutzsuchende aufnehmen dürfen. Das würden Sie ebenfalls begrüßen, oder?

Genz: Ja, ich finde es richtig, auf kommunaler Ebene zu sagen: Wir beteiligen uns an der Lösung eines europäischen Problems, wenn die EU nichts auf die Reihe kriegt und der Bund sehr zögerlich ist. Denn auch in Griechenland ist das ja am Ende ein Problem von Kommunen, die damit in eine Überforderungssituation kommen. Mannheim hat sich ja bereiterklärt, 50 Personen im Rahmen der Initiative „Sicherer Hafen“ aufzunehmen, und wir haben inzwischen die erste Familie aus Moria zugewiesen bekommen. Ein Ehepaar mit vier Kindern, die über die erste Tranche des Bundeskontingents von rund 1000 Flüchtlingen gekommen sind. Ob weitere nach Mannheim kommen, hängt vom Bund ab.

