Flügel wie ein Adler

Schwerelos dahingleiten, dabei alles unter sich klein werden lassen, schwebend die Dinge wahrnehmen: einfach nur fliegen. Ein Menschheitstraum, der auch heute in Zeiten von Flugzeugen nichts von seiner Faszination verloren hat. Viele Filme und Lieder beschreiben in ihren Bildern und Texten die Sehnsucht des Menschen, ganz leicht und beflügelt zu sein. Beispielsweise im berühmten Film „Titanic“, in dem zwei Liebende am Bug die Arme ausbreiten, oder im Lied „Über den Wolken“ von Reinhard Mey.

Vieles aber hält uns davon ab, federleicht und unbeschwert durchs Leben zu gehen beziehungsweise zu fliegen: Da gibt es Mächtige, die ihre Macht willkürlich einsetzen, oder Bürgerbewegungen, die mit Gewalt neue Gesetze schreiben lassen wollen. Unsicherheiten im Beruf und in der Familie, die belasten. Misstrauen und Unverständnis, die das Leben untereinander schwierig machen. Oder etwa Krankheiten, die buchstäblich zu Boden drücken.

Vertrauen – schwierige Sache

Wie können wir das Fliegen lernen, wenn es so vieles gibt, das uns davon abhält? In der Bibel heißt es im Prophetenbuch Jesa-ja 40, 31: „Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler.“ Nach dieser Aussage, ist der Schlüssel zum Fliegen im Vertrauen zu finden. Wer sich etwas traut, hat Mut, ist entschieden, er wagt etwas. Er gibt Kontrolle ab, verlässt sich dafür auf andere, macht sich verletzlich. Das hört sich ganz einfach an – ist es aber ganz und gar nicht.

Das mit dem Vertrauen – in mich, in andere, ins Leben – ist eine schwierige Sache. Oft haben schlechte Erfahrungen in Kindheit und Jugend das Vertrauen ins Leben zerstört oder haben zumindest argwöhnisch werden lassen. Es kommt der Wunsch auf, das Leben im Griff zu haben, vorbereitet zu sein, andere Lebewesen zu kontrollieren. Nur kann genau dieser Wunsch nach Berechenbarkeit des Lebens davon abhalten, zu vertrauen. Sich gegenüber dem Leben abzuschotten oder es gar in Ketten zu legen, verhindert die „Leichtigkeit des Seins“. Die Ketten, die wir dem Leben anlegen, fesseln uns selbst.

Auf neue Dinge einlassen

Vielleicht ist ein Weg, im Vertrauen zu wachsen, dass wir uns weder der Lebenssituation ergeben noch versuchen, dagegen anzukämpfen. Es schützt vor Selbstüberforderung und vor der Idee, alles kontrollieren zu müssen. Das bringt Gelassenheit und auch die Erkenntnis, dass nicht alles von unserem Tun beziehungsweise Nichttun abhängt. Der Dichter und Theologe Arno Pötzsch hat sein Vertrauen nämlich so formuliert: „Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand.“

An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu. Etwas Neues kommt auf die Welt. Gott zeigt sich. Der Geburtsmoment wird zum Heiligen Abend. Neues Leben gibt Hoffnung, stößt neue Perspektiven auf, kann Dinge nachhaltig verändern. Vielleicht wachsen uns Flügel wie Adler, wenn wir in Momenten der Hilflosigkeit und Begrenztheit bereit sind, eine andere Erfahrung machen zu wollen. Wenn wir entgegen unserer bisherigen Kenntnisse uns auf das Leben neu einlassen, neu anfangen, neu beginnen. Im Vertrauen darauf, dass Gott zu uns kommt und bei uns ist, so wie wir es jedes Jahr an Weihnachten feiern.

Raphael Brantzen,

Dekanatsreferent,

Katholisches Dekanat

Heidelberg-Weinheim

