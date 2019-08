Flug über das neue Stadtquartier Franklin

12 waagerecht: Früher war das Benjamin Franklin Village im Nordosten von Mannheim Europas größtes Wohngebiet für US-Soldaten und ihre Familien – nun entsteht dort ein neuer Stadtteil für knapp 10 000 Menschen. Rechts unten auf unserem Luftbild ist die frühere Offizierssiedlung zu sehen, am linken Rand der Teilbereich Sullivan, im Zentrum des Fotos Franklin-Mitte. Die ersten Bewohner auf Franklin sind bereits eingezogen, bis 2025 sollen von der Wohnung bis zum Einfamilienhaus insgesamt 4400 Einheiten gebaut werden. Unter anderem sind in Franklin-Mitte vier Hochhäuser geplant, jedes in der Form eines unterschiedlichen Buchstabens. Hintereinander gelesen ergeben sie ein englisches Wort, das wir hier suchen. Kleiner Tipp: Es bezeichnet das, was der neue Stadtteil sein will. imo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019