Flussufer wieder frei begehbar

Die Stadt nimmt ihre Aufenthaltsverbote an bestimmen Orten wieder zurück. Wie am Dienstagabend mitgeteilt wurde, sind etwa Wasserturm, Paradeplatz und Alter Meßplatz fortan wieder frei zugänglich. Gleiches gilt für Rheinterrassen, Neckarwiesen oder Strandbad. Bestehen bleibt allerdings das Grillverbot.

Gemeinsam genutzt werden dürfen die öffentlichen Grünflächen auch weiterhin nur von in einem Haushalt lebenden Familien oder von maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Wohnungen. Zu anderen Minigruppen sind künftig acht Meter Abstand einzuhalten.

Am Dienstag, 12. Mai, dürfen dann das Marchivum und die Reiss-Engelhorn-Museen ihren Ausstellungsbetrieb wieder aufnehmen, wie die Stadt ebenfalls mitteilte. Allerdings gelten auch hier Hygieneauflagen wie Abstandsgebote. Öffnungszeiten und Preise werden der Situation angepasst.

Die Maskenpflicht wird unterdessen nicht nur für den Handel ausgeweitet. Sie gilt nun etwa auch in Schlangen, die sich vor Poststellen, Tafeln, Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben sowie vor Verwaltungsgebäuden bilden.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mannheimer erhöhte sich am Dienstag um einen auf 466. Stärkeren Zuwachs haben weiter die Genesenen. Bislang sind es in Mannheim 394, bei denen die häusliche Quarantäne aufgehoben werden konnte. Damit nähern sich beide Werte stetig einander an. sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020