Förderer drücken aufs Tempo

„Das Herschelbad soll weiterhin Volksbad mit Jugendstilcharakter sein und den Bedarf nach Sport, Gesundheit, Erholung und Erlebnis Rechnung tragen“. Das fordern die Freunde und Förderer des stark sanierungsbedürftigen Kleinods in der östlichen Innenstadt. Der Verein drängt auf ein Gesamtkonzept für den weiteren Betrieb. Selbst erarbeitete Vorschläge präsentierten gestern Isabel Cademartori und Florian Kling vom neu gewählten Vorstand bei einem Rundgang mit Herschel-Nachfahrin Anka Pawlik.

Unterschriften gesammelt

Spätestens nach der Sommerpause müsse klar sein, wie es mit dem denkmalgeschützten Bestand künftig weiter gehe. Gelder für die Planung müssten auf jeden Fall im Doppelhaushalt 2020/21 eingestellt werden, so Cademartori und Kling. Ansonsten drohe bald die Schließung. Schon jetzt sei der Zeitplan, im Jahr 2024 mit der Sanierung zu beginnen, vermutlich nicht haltbar. Ziel sei, das Ensemble – trotz Neubau des Kombibades im Herzogenried – zu erhalten, den Betrieb bis zum Umbau weiter zu garantieren. 600 Unterschriften haben die Förderer dafür schon gesammelt. Beim Maimarkt sollen weitere Unterstützer (auch im Hinblick auf das Jubiläum 100 Jahre Herschelbad 2020) hinzukommen. Klar sei: „Das Thema brennt den Leuten im Herzen. Keiner will das Bad aufgeben“. Seit 2003 setzt sich der Verein für den Fortbestand und die Sanierung des Bades ein. „Seither lag vieles auf dem Tisch, irgendwann muss man mal eine Entscheidung treffen“, drückten die Förderer aufs Tempo. Dass ein gehobenes Wellness-Programm zu einem bezahlbaren Angebot passt, davon ist der Vorstand überzeugt: „Das wäre im Gemeinderat mehrheitsfähig“, glaubt Cademartori. Der Verein kann sich zudem eine Gastronomie in dem künftigen Ensemble vorstellen. Außerdem biete sich die Möglichkeit, einen Begegnungsraum für die Bürger in der östlichen Unterstadt dort einzurichten.

Die Stadt lässt derzeit Fragen, wie etwa nach der Höhe von Eintrittspreisen, Nutzergruppen oder Parkplätzen durch einen Gutachter klären. „Auf die Ergebnisse warten wir “, so die Vereinsmitglieder.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019