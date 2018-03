Förderer finanzieren neues Terrarium

Anzeige

Der Förderkreis „Freunde des Luisenparks“ ist bereit, bei einem Umbau des Pflanzenschauhauses die Neugestaltung des Terrariums mitzufinanzieren. „Das wird wohl ein sechsstelliger Betrag sein“, so Vorsitzender Klaus Wormer bei der Mitgliederversammlung des Vereins, die dieses Projekt gebilligt hat.

„Genaue Details liegen noch nicht vor“, verwies der Vorsitzende auf die noch laufenden Planungen der Stadtpark-Gesellschaft. „Grundsatz hierbei ist, die Umgestaltung so vorzunehmen, dass sie zoologischen und pädagogischen Ansprüchen genügt – weniger Beton, niedrigere Sichtbarrieren und ökologische Beheizung sowie Lüftung“, erklärte Wormer das Projekt.

Der 1944 in Feudenheim geborene Lehrer, von 1974 bis 1987 Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium und danach bis zu seiner Pensionierung beim Regierungspräsidium in Karlsruhe tätig, steht seit 2012 an der Spitze des Förderkreises. Er wurde nun für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Das gilt ebenso für die beiden Stellvertreter Ellen Oswald (Gärtnerische Leiterin des Luisenparks) und Joachim Kurkowski, die Schriftführerin Hildegard Schmidt und Schatzmeister Thomas Vogt sowie die Beisitzer Ralf Bilger, Franz Ebersmann, Karin Ginsterblum, Edith Kaltenborn, Hans-Dieter Schmitt, Volker Schlösser und Robert Stein.