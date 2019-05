Förderer suchen neue Wege

1700 waren es Ende 2017, 1562 im April – die Mitgliederzahl des Fördererkreises der Reiss-Egelhorn-Museen schrumpft. „Das betrifft alle Förderkreise und ist ein strukturelles Problem“, bedauerte Hans-Jürgen Buderer, der Vorsitzende. „Es ist einfach keine Selbstverständlichkeit mehr, Mitglied eines solchen Vereins zu werden“, so Buderer. Doch er will reagieren: „Wir werden im Vorstand neue Konzepte erarbeiten und uns neu ausrichten“, kündigte er bei der Mitgliederversammlung an.

Als erfreulich hob er aber hervor, dass mit Daniela Philipp und Virginie Kaufmann ein neues Team für die Geschäftsführung des Museumsshops gewonnen wurde. Auch einige neue Mitglieder, die ehrenamtlich mitarbeiten, gibt es. „Wir brauchen aber weitere helfende Hände“, so Buderer. Finanziell konnte Schatzmeister Alexander Spieß von steigenden Einnahmen berichten. Über 100 000 Euro flossen aus Mitteln des Fördererkreises oder zweckgebundenen Spenden im vergangenen Jahr an das Museum.

Schillerhaus vermietet

In das der Förderer-Stiftung gehörende Schillerhaus flossen, wie der stellvertretende Vorsitzende Michael Kost berichtete, 25 000 Euro für Renovierungsmaßnahmen. Das Appartement ist nun, nach Auslaufen des Promotionsstipendiums, zunächst für ein Jahr an eine Studentin vermietet. „Auch da arbeiten wir an einer Neukonzeption“, so Kost.

Von den Förderern unterstützt wurden die Ausstellung „Einfach tierisch“ durch den Ankauf eines Tyrannosaurus-Schädels, die Sonderschau „Reformation“, die Mumien-Ausstellung sowie insbesondere die Neupräsentation der gesamten Kunst- und Kulturgeschichte im Museum Zeughaus. Dafür flossen allein 85 000 Euro. „Das war, statt einer Festveranstaltung, unser Beitrag, um das 50-jährige Bestehen des Fördererkreises zu feiern“, sagte Buderer, der seit Mai 2015 an der Spitze der Förderer steht.

Für ihn und das ganze Vorstandsteam gab es Lob von den Kassenprüfern wie von Hans-Hasso Kersten, der stellvertretend für die Mitglieder anerkennend sagte: „Es ist wichtig, dass Sie den Wert von Kultur vertreten!“

