Fördermittel gegen Rechts

Richtig kontrovers wird es am ersten Tag der Haushaltsberatungen kurz vor der Mittagspause. Es geht um einen von Grünen und SPD beantragten Fördertopf, mit dem Projekte gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Islamophobie unterstützt werden sollen. Holger Schmid von der Mannheimer Liste will auch Linksradikalismus aufnehmen, dem schließen sich Rüdiger Ernst und Bernd Siegholt von der AfD an. Doch für die SPD widerspricht Stefan Fulst-Blei: Eine konkrete Bedrohung gehe aktuell nur „von Rechts“ aus, das betreffe „Herrschaften, die auch hier im Saal sitzen“. Die AfD-Vertreter im Gemeinderat seien „vielleicht noch nicht so radikal wie die im Landtag“. Aber einige Äußerungen und Anträge gingen schon in die gleiche Richtung. Darüber zeigt sich Siegholt empört: Hätte er etwa Fulst-Blei einen „Spartakisten oder Maoisten“ gewannt, wäre dem Sozialdemokraten mit Sicherheit der Gemeinderat zur Seite gesprungen, so der AfD-Fraktionschef. Bei seiner Partei geschehe das nicht. Der Fördertopf gegen Rechts wird dann mit den Stimmen der Grünen, SPD und Linken beschlossen. sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019