Fördertopf ist leer

Bereits seit Mitte des Jahres sind die Gelder, mit denen die Stadt die Installation von Solaranlagen fördert, alle vergeben. „Der Fördertopf ist ausgeschöpft“, sagte Projektmanagerin Katharina Ressel von der Klimaschutzagentur in der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Wallstadt. Dort hatte SPD-Bezirksbeiratssprecher Thorsten Schurse schon vor Monaten beantragt, das Projekt „SolarBonus“ vorzustellen, da Vorhaben in Feudenheim und Wallstadt in diesem Jahr besonders unterstützt werden sollten. Für Schurse war es daher nun „nur schwer nachzuvollziehen“, dass es keine Gelder mehr gibt. Wegen der Corona-Pandemie war der Sitzungstermin im Frühjahr aber ausgefallen.

Millioneninvestition ausgelöst

„SolarBonus“ ist eine Aktion von Stadt und MVV Energie AG, organisiert von der Klimaschutzagentur. Dabei werden 160 Euro Zuschuss pro Kilowatt peak, also die von Solarzellen erbrachte Leistung, gezahlt, maximal aber 1600 Euro. Zusätzliche Mittel gibt es für die Beratung durch einen Steuerberater zu steuerlichen Aspekten einer solchen Anlage, für den Einbau eines Stromspeichers oder einer E-Ladestation.

180 000 Euro an Fördermitteln standen für 2020 zur Verfügung, 150 Anträge gingen ein. Danach soll eine Fläche von rund 6000 Quadratmetern mit Photovoltaikanlagen entstehen, insgesamt rund 3500 Modulen. Damit werden laut Katharina Ressel auf 25 Jahre, das ist die durchschnittliche Betriebsdauer einer Solaranlage, 12 700 Tonnen Kohlendioxid eingespart. „Ein Euro an Förderung hat eine Investition von 13 Euro ausgelöst“, rechnete sie mit Blick auf das Investitionsvolumen von rund 2,34 Millionen Euro vor. Die Corona-Pandemie habe sich insofern ausgewirkt, als sich viele Menschen mit ihrem Zuhause beschäftigt hätten, sagte Ressel: „Die Leute hatten Zeit!“ Auch andere Fördertöpfe seien ausgebucht. Für 2021 gebe es aber wieder den „SolarBonus“, und wer Interesse daran habe, könne sich bereits jetzt bei der Klimaschutzagentur beraten lassen und dann für 2021 den Förderantrag stellen. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020