Förderung für grüne Technologie

Kann Mannheim eine Rolle spielen, wenn neue, nachhaltige Umwelt- und Energietechnologien entwickelt und in marktreife Produkte umgesetzt werden? Wenn es nach der Fraktionschefin der Grünen, Melis Sekmen, geht, dann müsste die Erfinderstadt Mannheim auf diesem Gebiet ganz vorne mit dabei sein.

Bereits vor zwei Jahren hatten die Grünen einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat eingebracht: Damals ging es um die Schaffung einer Personalstelle, damit im Rathaus überhaupt ein Konzept für ein Gründerzentrum in dem Bereich der Zukunftstechnologie erarbeitet werden kann. „Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energien und Smart City Technologien“ soll das Ganze heißen und nun in einer vorbereitenden Studie konkretisiert werden.

Nicolas Vierling und Georg Pins vom Rathaus-Fachbereich Wirtschaftsförderung hatten das Vorhaben vor einiger Zeit bereits im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Soziales (WAS) des Gemeinderats vorgestellt, am Dienstag, 15. Oktober, will sich nun auch der Hauptausschuss mit dem geplanten Wirtschaftsförderungsprojekt befassen.

Standort im Jungbusch?

Es gehe darum, bei Aufgaben wie der Verkehrswende, intelligentem Wohnen und Bauen, Luftreinhaltung und generell bei erneuerbaren Energien „innovative, kreative und ressourcenschonende Ideen und Geschäftsmodelle“ zu entwickeln und zu fördern. „Um als Wirtschaftsstandort erfolgreich zu bleiben, müssen wir Unternehmen und Start-Ups (Neugründungen) aus diesen Branchen in unsere Stadt holen“, begründet Melis Sekmen den Vorstoß der Grünen. Der, so Sekmen, „immer spürbarer werdende Klimawandel“ einerseits und die rasanten Fortschritte mit allen Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung rücke neben den wirtschaftlichen immer stärker auch soziale und ökologische Gesichtspunkte ins Blickfeld.

Diese Entwicklung sei für viele Menschen „noch nicht fassbar“ und müsse daher von der Stadtverwaltung, aber auch von der Mannheimer Wirtschaft „besetzt“ werden. Neue Ideen müssten beispielsweise in den neuen Stadtquartieren auch in konkreten Projekten realisiert werden, damit auch Erfahrungen damit gesammelt werden können.

Damit das Vorhaben möglichst nahtlos auch Fördergelder etwa des Landes Baden-Württemberg beantragen kann, soll jetzt mit einer vorbereitenden Studie begonnen werden. 90 000 Euro soll der Gemeinderat dafür bewilligen, untergebracht werden könnte das neue Gründerzentrum, bei dem Büros, Labore und Werkstätten entstehen sollen, auf dem Lindenhof, im Jungbusch oder auf einer der ehemaligen amerikanischen Kasernen. lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019