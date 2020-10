Mannheim.Zu seiner ersten Jahreshauptversammlung lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsfeld ein. Sie findet statt am Donnerstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, im VHDF-Clubheim, Rittershofener Straße 3. Aufgrund der Pandemie ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0621/76 12 72 2 oder per E-Mail an mlink@ff-friedrichsfeld.de bis zum 5. Oktober erforderlich.

