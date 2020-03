Folgen der Corona-Krise noch nicht abgebildet

Viele geschlossene Läden, Kurzarbeit in zahlreichen Betrieben – die Corona-Krise und die Maßnahmen der Bundesregierung zum Schutz der Bevölkerung haben Teile der Wirtschaft fast zum Erliegen gebracht. Wenn die Agentur für Arbeit dann die Arbeitsmarktdaten für den Monat März vorlegt, ist ihr die Aufmerksamkeit gewiss.

Doch die Zahlen passen so gar nicht zur aktuellen Wahrnehmung der Bevölkerung. Denn im Bezirk Mannheim ist die Arbeitslosenquote im März gegenüber Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent gefallen, 10 291 Menschen hatten sich arbeitslos gemeldet. Auch landes- und bundesweit gibt es einen Rückgang. Das bringt selbst die Agentur für Arbeit in Erklärungsnot. Grund für die Entwicklung ist der Stichtag – der Tag, an dem die Behörde die Daten für den Berichtsmonat erhoben hat. Dieser war bereits am 12. März, zu einem Zeitpunkt, an dem viele Maßnahmen der Politik, die die wirtschaftlichen Aktivitäten stark eingeschränkt haben, noch nicht beschlossen waren.

Übliche Frühjahrsbelebung

Bis zu diesem Stichtag, so teilt die Agentur mit, habe die einsetzende Frühjahrsbelebung die Arbeitslosigkeit, wie im März üblich, reduziert. Die Folgen der Corona-Krise für den Arbeitsmarkt „können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bilanzieren und dokumentieren“, sagte Denny Krupp, Sprecher der Agentur für Arbeit in Mannheim. Das sei auch nicht möglich, solange nicht klar ist, wie lange die derzeit gültigen Einschränkungen Bestand haben. Weil aber Neu- und Wiedereinstellungen vorerst ausbleiben, sei nicht davon auszugehen, dass sich der Rückgang im April fortsetzt.

Momentan beschäftigt die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit, ebenso wie viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das Thema Kurzarbeit. Bis Dienstagmittag lagen der Agentur in Mannheim 2968 Anzeigen von Firmen für Kurzarbeit vor. Dies besagt noch nicht, dass alle Unternehmen sie tatsächlich anwenden. Doch sie ziehen es zumindest in Betracht. Die Agentur für Arbeit rechnet damit, dass die Zahl weiter steigt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.04.2020