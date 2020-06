Fontänen dürfen wieder sprudeln

„In traurigen Coronazeiten, steht er einsam wie ein Fels, doch mag er keine Lust verbreiten, so trocken, melancholisch, und an Wasser fehlt’s“, hat Mundartdichter Rainer Holzhauser gerade gereimt – doch es fehlt dem Wasserturm nicht mehr lange an Wasser: Die Stadt hat am Donnerstag entschieden, dass die Brunnen eingeschaltet werden und die Fontänen am Friedrichsplatz wieder sprudeln dürfen.

Traditionell beginnt die Saison für die Wasserspiele an Ostern. Das fiel in diesem Jahr aber aus – und nicht nur wegen Corona, damit sich keine Menschenansammlungen an den Wasserspielen bilden. „Wir wären sowieso nicht an Gründonnerstag in Betrieb gegangen“, so seinerzeit Michael Wilhelm, Chef des Wasserturms bei der MVV Energie AG, die im Auftrag der Stadt die Wasserspiele am Friedrichsplatz betreibt.

Noch eine Woche Montage

Er hat mit zwei Fachfirmen ein neues, LED-gestütztes Beleuchtungskonzept erarbeitet. 84 neue Strahler ersetzen die bisher 114 Scheinwerfer. Der größte Vorteil: 90 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs werden eingespart. Zudem können die Fontänen am Wochenende nicht nur rot, gelb, grün und blau sowie weiß angestrahlt werden, sondern es lässt sich mit LED ein viel breiteres Spektrum erzeugen.

Die Vorbereitungen waren im April gemacht. Die MVV Energie AG wartete aber auf Wunsch der Stadt mit den letzten Installationsarbeiten ab, da per Allgemeinverfügung ein Aufenthaltsverbot auf dem Platz galt. Aber auch als das aufgehoben wurde und man dort wieder spazieren gehen durfte, zögerte die Stadt die Freigabe mehrfach hinaus. Sie wollte verhindern, dass sich an warmen Tagen (etwa an Pfingsten) dort zu viele Leute treffen, sich gar in den Becken erfrischen – was unabhängig von Corona immer verboten ist.

Nun hieß es aus dem Rathaus „Wasser marsch!“ „Wir sind technisch soweit“, antwortete dazu die MVV. Etwa eine Woche dauert nun noch die Montage, dann werden die Becken mit 1,2 Millionen Litern Wasser – also etwa 3600 Badewannen – gefüllt, und es kann losgehen.

