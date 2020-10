Fontänen machen Pause

Wenn die Fontänen am Sonntagabend in sich zusammenfallen und die Scheinwerfer abgeschaltet werden, ist endgültig Schluss für dieses Jahr: Die Wasserspiele am Wasserturm gehen in die Winterpause. Am Montag wird das Wasser aus dem Kaskadenbecken sowie dem Atlanten- und Tritonenbrunnen abgelassen. Mitarbeiter der MVV Energie kümmern sich im Auftrag der Stadt um die Wartung der Anlage, lagern die 84 Unterwasserscheinwerfer sowie 178 Düsen ein. Wann die Fontänen 2021 wieder in Betrieb gehen können, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab, so die MVV. pwr

