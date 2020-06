Fontänen sprudeln am Mittwoch zum Test

84 neue Strahler ersetzen die bisher 114 Scheinwerfer – und ermöglichen dennoch ein größeres Farbenspektrum als bisher: Nach den auch coronabedingten Verzögerungen läuft in den nächsten Tagen am Friedrichsplatz in vollem Umfang die Brunnensaison an (wir berichteten). Die Beleuchtung des Tritonenbrunnens ging am Montag in Betrieb, komplett soll die Anlage ab 17. Juni erstrahlen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Normalerweise beginnt die Saison kurz vor Ostern.

Seit Anfang dieser Woche bereite die MVV, die im Auftrag der Stadt die Anlage am Friedrichsplatz betreibt, „mit Hochdruck die Brunnen und Becken für die Sommersaison vor“, heißt es in einer Mitteilung des Energieunternehmens. Die Becken müssen gereinigt und mit rund 1,5 Millionen Liter Wasser befüllt werden. Durch die Installation der neuen LED-Beleuchtung spare man rund 90 Prozent der bisherigen Stromkosten ein.

Saisonende am 4. Oktober

Am Montag wurden zunächst der Tritonenbrunnen, die Kaskaden und das Rechteckbecken gefüllt. Ab diesem Mittwoch gehe auch der Sprudler wieder in Betrieb, „so dass das kühle Nass die Kaskaden herunterläuft. Die Fontänenanlage wird an diesem Tag immer mal wieder für Einstellungsarbeiten im Testbetrieb zu sehen sein“, so die Stadt. Eine Woche später seien „die Mannheimer Wasserspiele vollständig zu bewundern“. Am Wochenende vom 20. auf 21. Juni sei „mit dem Einschalten der Straßenbeleuchtung in der Dämmerung zum ersten Mal die neue LED-gestützte Beleuchtung in ihrer vollen, farbigen Pracht zu sehen“.

Die elektronisch gesteuerten Fontänen sind wochentags von 12 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 23 Uhr in Betrieb, an den Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 23 Uhr. Mit dem Einschalten der Straßenbeleuchtung werden sie wochentags weiß, an Wochenenden und Feiertagen farbig beleuchtet. Die Brunnensaison endet am 4. Oktober. bhr/red

