Fontänen sprühen trotz Frost

Nur der Tritonenbrunnen wird ab heute noch nicht sprudeln. Da war eine Abwasserleitung verstopft. Als sie freigefräst wurde, löste sich das Rohr von der Decke der Tiefgarage und beschädigte fünf Autos. „Da brauchen wir wohl noch zwei Wochen“, nimmt Erny an.

Probleme mit Wasserleitungen machten auch den Gärtnern zu schaffen. Wohl durch Alter und Frost ist ein Rohr geborsten, setzte einen Weg unter Wasser. „Durch das Alter birgt die Anlage immer Überraschungen, das wird uns vielleicht in Zukunft noch beschäftigen“, deutet Markus Roeingh, Leiter des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt der Stadt, baldigen Sanierungsbedarf an. Doch trotz Frost haben es die Gärtner hinbekommen, dass sich zu Ostern ein schönes buntes Bild rund um den Wasserturm zeigt. „Aber es blühen noch keine Tulpen“, verweist Axel Boxheimer, Bezirksleiter des Fachbereichs, auf das Wetter. „Das dauert noch zwei Wochen – wenn es ein bisschen wärmer wird, die Sonnenstrahlen, dann wird das“, kündigt Thomas Möllenberg, der Leiter der Stadtgärtnerei, an. Dafür strahlt es rund um die Grünflächen zum Friedrichsplatz hellgelb: „Citrus“ heißt die Mischung aus Blumen in den Farben Orange, Gelb, Weiß und Lemon, die Möllenberg hierfür zusammenstellte. „Wir versuchen immer mal etwas Neues, wollen aber auch Bewährtes“, so Roeingh.

Ärger über Trampelpfade

So sind rund um die Wasserspiele gelbe und rote Tulpen sowie blaue Stiefmütterchen gesetzt worden, in den Rundbeeten blaue Hyazinthen und weiße Vergissmeinnicht – insgesamt am Wasserturm 61 000 Pflanzen, am Paradeplatz weitere 10 000. Sieben Gärtner mit Volker Gottschalk an der Spitze kümmern sich um den Friedrichsplatz und die Innenstadt-Grünflächen, zu Pflanzterminen um 20 Kräfte verstärkt.

Knapp eine halbe Million Euro kostet das die Stadt jährlich. Nach wie vor sei der Friedrichsplatz „die wichtigste Anlage mit dem höchsten Pflegestandard, weil sie eben hohe Bedeutung hat und ein Identifikationsfaktor ist“, so Roeingh. Daher schimpfen die Gärtner über „25 Trampelpfade mitten durch die Blumen durch“, so Gottschalk, „nicht von Kindern, sondern den Vätern“. Auch Erny ärgert sich, wenn Besucher ins Becken laufen, die kleinen Steinchen von den Wegen die Düsen und Abdichtungen beschädigen.

Donnerstag, 29.03.2018