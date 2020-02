Im Bericht über die Mahnwache vor der Feudenheimer Kulturhalle („Mannheimer setzen klares Zeichen gegen Rechts“) in der Donnerstagausgabe des „MM“ ist Gerhard Fontagnier falsch wiedergegeben worden. Wie der Grünen-Stadtrat mitteilte, habe er in seinem Wortbeitrag nicht gesagt, dass keine Mitglieder der CDU und der FDP bei der Demonstration anwesend sind. Vielmehr habe er Vertreter beider Parteien aufgefordert, sich bei der nächsten Gelegenheit „ebenfalls mit Reden zu positionieren“. Mehr als 300 Menschen demonstrierten am Mittwochabend in Feudenheim, während in der Kulturhalle die langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, als Gastrednerin bei der Mannheimer AfD auftrat. lok

