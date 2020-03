Forderungen für mehr Klimaschutz

Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel für alle in Mannheim, eine autofreie Innenstadt und die Abschaltung des Grosskraftwerks (GKM) bis spätestens 2030 – mit Forderungen wie diesen richtet sich die Mannheimer Gruppe der weltweiten Klimaschutzinitiative „Fridays for Future“ (FFF) an den Gemeinderat und die Stadtverwaltung. Die Vertreter formulierten zehn Ziele, die sie laut einer Mitteilung vom Freitag bei einem persönlichen Treffen Oberbürgermeister Peter Kurz und der Leiterin der Mannheimer Klimaschutzagentur, Agnes Schönfelder, vorgestellt haben.

FFF Mannheim verlangt demnach auch, dass die GKM-Beschäftigten „für ihre entgangenen Löhne“ entschädigt und ihnen „Arbeitsstellen mit Zukunftsaussichten“ geboten werden. Die Gruppe spricht sich darüber hinaus dafür aus, Mannheims Energiebedarf „ausschließlich“ über erneuerbare Quellen zu decken und die „Energie- und Wärmeproduktion“ in die Hände der Kommune zu geben. Außerdem fordern die Klimaschützer, den City Airport „nicht mehr für öffentliche Transporte und Linienflüge“ zu nutzen, einen Ausbau der Infrastruktur für Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel, klimaneutrales Wohnen und Bauen, das aber „zu keinen Kosten aufseiten der Bewohner führen“ dürfe, sowie insgesamt eine Klimaneutralität Mannheims bis 2030.

„Mehr als ein Jahr ist nun seit dem ersten Klimastreik in Mannheim vergangen, und auch in Deutschland passiert leider noch zu wenig in Sachen Klimaschutz“, heißt es in der FFF-Mitteilung. „Die Forderungen müssen so schnell wie möglich umgesetzt werden, damit die Stadt Mannheim beim Klimaschutz Vorbild wird.“ imo

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020