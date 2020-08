Forderungen stoßen beim Grosskraftwerk auf Skepsis

In zehn Forderungen hat die Aktionsgruppe „Fridays for Future“ Mannheim (FFF) ihre Zukunftsvision einer klima- und sozialgerechten Stadt formuliert. In dieser Serie bewerten Betroffene und Experten die Forderungen. Heute geht es um das Mannheimer Grosskraftwerk.

Was „Fridays for Future“ sagt

Das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) ist das größte deutsche Steinkohlekraftwerk. Für die Klimaschützer gehört es „zu den dreckigsten Kraftwerken in Deutschland“. Sie fordern generell, dass ab 2030 in der Bundesrepublik keine Kohle mehr verbrannt wird, um Strom und Wärme zu erzeugen. Also müsse auch das GKM abgeschaltet werden. Das soll jedoch nicht zulasten der Beschäftigten geschehen. „Der Staat soll die Arbeiter*innen ab dem Zeitpunkt der Kündigung bis zum Antritt einer neuen Arbeitsstelle beziehungsweise der Rente für die entgangenen Löhne entschädigen“, erklärt ein Sprecher der Gruppe. Staat und Stadt sollen den GKM-Beschäftigten zusammen mit den Gewerkschaften zudem „bei der Arbeitssuche beratend zur Seite stehen“.

Was das GKM und seine Besitzer dazu sagen

„Das GKM ist derzeit für die Strom- und Wärmeversorgung der Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus unverzichtbar“, teilt ein Sprecher des Kraftwerks mit. „An dieser Situation wird sich in den nächsten Jahren nichts ändern. Dennoch arbeiten wir bereits seit einiger Zeit an nachhaltigen Erzeugungsalternativen.“ Konkret auf das Abschaltdatum 2030 will er allerdings nicht eingehen. Das Gleiche gilt für die drei Energieunternehmen RWE (40 Prozent), EnBW (32 Prozent) und MVV (28 Prozent), denen das GKM gehört. Alle drei betonen jedoch, dass ihnen Klimaschutz wichtig ist, und dass sie in Zukunft noch stärker auf erneuerbare Energien setzen werden. Ohnehin steht durch das Kohleausstiegsgesetz bereits fest, dass das GKM spätestens 2034 die Kohleverstromung beenden muss.

Ob es theoretisch überhaupt möglich wäre, alle existierenden Kraftwerksblöcke vorher abzuschalten, ohne die sichere Energieversorgung zu gefährden, ist unter den Experten umstritten. Als Konsens gilt, dass ein Kohleausstieg vor 2030 unmöglich ist, weil frühestens dann ausreichend Strom aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung steht. Einigkeit herrscht ebenfalls darüber, dass die Energiewende im industrialisierten Süden schwerer umzusetzen ist als im windreichen Norden.

Und beim GKM kommt eine weitere Besonderheit dazu: Es erzeugt eigenen Angaben zufolge nicht nur Strom für mehr als 2,5 Millionen Menschen sowie für Gewerbe, Industrie und die Deutsche Bahn, sondern auch Fernwärme für etwa 165 000 Haushalte. Zwar ist die MVV, die dafür verantwortlich zeichnet, bereits dabei, alternative erneuerbare Quellen zu nutzen und weitere zu erschließen. Doch gibt es auf diesem Weg noch viele offene Fragen, deren Beantwortung Jahre dauern dürfte.

Was der GKM-Betriebsrat dazu sagt

Ümit Lehimci, der Vorsitzende des Gremiums, ist kein Klimaschutzgegner und begrüßt es, dass die Aktivisten die Belange der Beschäftigten in ihren Überlegungen berücksichtigen. Er sagt aber auch: „Es ist leicht gesagt, 2030 muss Schluss sein. Aber bevor ich alles abschalte, muss ich doch ein Konzept haben, wie es danach weitergehen soll.“ Und dieses ist für ihn noch nicht in Sicht. Darum betrachtet er die Forderungen mit einer gewissen Skepsis. „Die Lösung kann auf jeden Fall nicht sein, dass wir hier alle Kohlekraftwerke stilllegen und dann Kohlestrom aus dem Ausland kaufen.“

Dass das GKM bereits bis 2030 vom Netz geht, ist kaum vorstellbar. Jahrelang wurde um den Kohleausstieg gerungen, nun ist das Gesetz verabschiedet, das das Aus des Mannheimer Kraftwerks auf spätestens 2034 festlegt. Da scheint es unwahrscheinlich, dass die Besitzer, die ja wiederum ihren Aktionären verpflichtet sind, auf Umsätze verzichten und die Anlage freiwillig ein paar Jahre früher abschalten – es sei denn, die Strompreise fallen ins Bodenlose oder es winkt eine entsprechende Entschädigung. Zudem ist Block 9 eine der modernsten und effizientesten Steinkohleanlagen, was dafür spricht, ihn als eine der letzten vom Netz zu nehmen. Auch beim zweiten Teil der Forderung steht die Ampel eher auf Rot. Zwar will der Staat mit dem sogenannten Anpassungsgeld den Kohlebeschäftigten durchaus einen Ausgleich für entfallende Löhne bezahlen. Dies gilt jedoch nur für ältere Beschäftigte und dürfte, ähnlich wie beim Kurzarbeitergeld, keine hundertprozentige, sondern eine Teilerstattung sein. Alles andere würde den Kohleausstieg wohl um einige Milliarden verteuern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020