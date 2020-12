Forscher entwickelte Mittel gegen die Alzheimer-Krankheit

Eigentlich wollte Christian Haass seinen 60. Geburtstag am 19. Dezember mit einem Wissenschaftssymposium verknüpfen, das er auf den Tag genau vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat. Weil Corona diesen Plan durchkreuzte, feiert der aus Mannheim stammende und in München wirkende Alzheimer-Forscher am Samstag mit Ehefrau Ina sowie Tochter und Sohn im Familienkreis.

„Der Preis ist ein Hammer“ zitierte der „MM“ den renommierten Molekularbiologen, als er im März 2018 mit vier anderen europäischen Wissenschaftlern den „Brain Prize“ („Hirn-Preis“) für bahnbrechende Grundlagenforschungen erhielt. Es war für ihn nicht die erste hochkarätige Auszeichnung: 2002 ist der Alzheimer-Forscher, der sich auch mit Hirnveränderungen bei Parkinson beschäftigt, mit dem wichtigsten Wissenschaftspreis der Deutschen Forschungsgesellschaft, dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis, gewürdigt worden.

Sohn einer Arztfamilie

Der Sohn einer Mannheimer Arztfamilie – sein Bruder ist der Kardiologe und TKH-Chefarzt Markus Haass – war gerade mal 35, als er am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) eine Professur für Molekularbiologie antrat. 1999 nahm er den Ruf als Ordinarius an die Münchner Ludwigs-Maximilian-Universität (LMU) an. Außerdem ist er gewählter Standortsprecher des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE). Auch wenn dank Wissenschaftlern wie Christian Haass inzwischen so manche Mechanismen, die beim krankheitsbedingten Vergessen bis zur Auflösung des Ichs eine Rolle spielen, enträtselt worden sind, so ist der weltweiten Alzheimer-Forschung bislang der Durchbruch verwehrt geblieben – ja, es gab empfindliche Rückschläge samt Studienabbrüchen.

„Leider erkennen wir die Krankheit viel zu spät“, so Christian Haass im Gespräch mit dem „MM“. Er geht davon aus, dass die entwickelten Medikamente „eigentlich gar nicht so schlecht sind“, aber um wirksam zu werden, bereits dann eingesetzt werden müssten, wenn sich Alzheimer anschleicht – häufig mehr als ein Jahrzehnt vor den ersten Symptomen.

Mit seinem Team hat er einen Antikörper identifiziert, der Immunzellen aktivieren soll – mit dem Ziel, dass diese sehr früh tückische Eiweißablagerungen im Hirn, die gefürchteten Plaques, erkennen und vernichten. „Es geht darum, dass schon Baby-Plaque weggefressen wird“, schildert Haass anschaulich und berichtet, dass er mit einem spezialisierten Pharmaunternehmen in San Francisco zusammenarbeitet.

Die wenige Zeit, die ihm jenseits von Laborarbeit und Konferenzen bleibt, verbringt Christian Haass in der Natur – häufig früh morgens. Er ist nämlich begeisterter Vogelbeobachter. Bei jedem Wetter!

