Forschung über Start-ups im deutschen Kaiserreich

Der Mannheimer Wirtschaftshistoriker Jochen Streb hat gemeinsam mit Sibylle Lehmann-Hasemeyer von der Universität Hohenheim den Schmölders-Preis 2018 erhalten. Die beiden Wissenschaftler wurden damit für ihre Forschung über die Finanzierung von Innovationen im deutschen Kaiserreich ausgezeichnet, das teilte die Universität Mannheim jetzt mit.

In dem gemeinsam verfassten Text „The Berlin Stock Exchange in Imperial Germany – A Market for New Technology?“ (Die Berliner Börse im deutschen Kaiserreich – ein Markt für neue Technologien?) gehen die Wissenschaftler der Frage nach, wie innovative deutsche Unternehmen des späten 19. Jahrhunderts an der Berliner Börse ihre neuartigen Geschäftsideen finanzieren konnten.

Der mit 3000 Euro dotierte Preis wird jährlich von der Schmölders-Stiftung für Verhaltensforschung im Wirtschaftsleben gestiftet. Die beiden Wirtschaftshistoriker erhielten den Preis auf der gestrigen Jahrestagung des wirtschaftshistorischen Ausschusses des Vereins für Socialpolitik.