Forum Deutsche Sprache wird am Neckar gebaut

Ein Angebot für Mannheim, die Neckarstadt und den deutschsprachigen Raum soll es sein, Lust auf die deutsche Sprache machen. Das Forum Deutsche Sprache, das das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) auf der südlichen Platzhälfte am Alten Meßplatz plant. Nun wird das Projekt konkret: Eine Vorlage über den Zuschnitt des Grundstücks am Neckar erläuterte am Mittwoch Bildungsbürgermeister Dirk Grunert Neckarstädter Bezirksbeiräten in einer nichtöffentlichen Videokonferenz. Die Stadträte werden dann im Hauptausschuss über die Absicht der Stadt beraten, dem IDS für den Bau eine Teilfläche zinslos in Erbpacht zu überlassen.

„Das ist dann unser Beitrag zu dem Projekt“, so Grunert. Bund und Land beteiligen sich an den Betriebskosten, eine namhafte Stiftung aus der Region beabsichtigt, die Baukosten zu übernehmen.

Vorgesehen ist, die sogenannte südliche Platzhälfte, die der Stadt gehört, aufzuteilen: Das neue IDS-Forum (12 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche) entsteht im Anschluss an den Supermarkt auf einem Drittel der Fläche. Der Sport- und Jugendpark Alter des Vereins Pow rückt auf das Gelände des ehemaligen Neckarstädter Bahnhofs am Kopf der Kurpfalzbrücke. Dazwischen bleibt ein breiter Zugang zum Neckar – eine jahrzehntealte Forderung des Stadtteils.

„Damit haben wir eine optimale Lösung gefunden“, freut sich Grunert, der überzeugt ist: „Das wird eine hochwertige Einrichtung für den gesamten deutschsprachigen Bereich.“ Mittels Architektenwettbewerb, den Stadt und Stiftung für das Gebäude und den Platz ausloben, will man das Besondere auch im Erscheinungsbild herausarbeiten. An einem entsprechenden Masterplan wird derzeit gearbeitet, berichtet IDS-Projektmanagerin Elena Schoppa. Sie freut sich, dass alles jetzt schnell vorangeht – „eine großartige Entwicklung“. Die Projektmanagerin ist überzeugt: „Das wird über den Stadtteil hinaus strahlen.“

Das Konzept sieht vor, Forschungsergebnisse des IDS einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Funktionsbereiche – Vermittlung, Erhebung, Forschung und Veranstaltung – enger miteinander zu verzahnen. Mit Ausstellungen möchte man diverse Zielgruppen ansprechen und vorrangig sprachliche Themen behandeln, die von gesellschaftlicher Relevanz und von öffentlichem Interesse sind. Digitale Kommunikation, Sprachwandel, Dialekte und deutsche Sprachgeschichte sind einige Beispiele. „Das Forum Deutsche Sprache möchte für die Region und darüber hinaus ein gewinnbringender außerschulischer Lernort sein und plant eine enge Zusammenarbeit mit Verantwortlichen aus dem gesamten Bildungsbereich“, heißt es auf der eigens eingerichteten Homepage. In diesem Zusammenhang ist auch ein Angebot für Kindergarten- und Grundschulkinder vorgesehen. Das Land Baden-Württemberg fördert das Konzeptionsprojekt bis Ende 2021 mit einem Zuschuss von insgesamt rund 329 000 Euro.

Mit dem neuen Forum Deutsche Sprache finde die langjährige Diskussion um einen städtebaulichen Akzent am Neckar ein gutes Ende, lobt Baubürgermeister Lothar Quast das gelungene Ergebnis. Vor allem der freie Zugang zum Fluss werde erhalten, ebenso der alte Baumbestand – unter ökologischen Gesichtspunkten ein weiterer wichtiger Aspekt. Mit dem angekündigten Wettbewerb sei zudem gesichert, dass man auch einen guten architektonischen Akzent am Alten Meßplatz setzen könne. Quast: „Das ist ein gelungenes Konzept, in dem vieles positiv aufgehen wird.“

