Forum für die junge Wirtschaft

Den Anfang machten Pizza und Bier – nun ist im dritten Jahr aus der jungen Gründer-Konferenz „Q-Summit“ an der Universität Mannheim die größte studentische Start-up-Zusammenkunft Deutschlands geworden. Dabei war der Erfolg, den der Vorsitzende Julian Wachtel mit seinem 80-köpfigen Team an drei Tagen vor mittlerweile 1000 Teilnehmern einfuhr, einer mit Ansage.

Nicht nur der Geschäftsführer des Industriedienstleisters Peri, Alexander Schwörer, erklärt im Gespräch dem „MM“, der „Q-Summit“ habe sich zu einem „progressiven Forum der jungen Wirtschaft“ entwickelt, das immer weitere Kreise ziehe. Auch die Teilnehmer beobachten das gewaltige Wachstum mit offenen Augen. Denn zum einen spricht an diesen drei Tagen allein die Qualität der auftretenden Persönlichkeiten für sich. Während der Marketing-Direktor von Facebook Deutschland, Kai Herzberger, den Nutzen einer Freiheit vom digitalem Druck artikuliert, beschwört Luzius Meisser von der Bitcoin Association den Sinn dezentraler Führungssysteme. Von Gründern wie Katharina Mayer, die mit ihrem Start-up Kuchentratsch Großmütter zu Bäckern macht und damit exemplarisch soziale Verantwortung in jungen Unternehmen vorlebt, hat man da noch gar nicht gesprochen. Wohl allerdings von der Internationalisierung, die der „Q-Summit“ im Rekordtempo vorangetrieben hat – und das keineswegs von ungefähr. Denn auch Julian Wachtel weiß, dass Berlin und München als deutsche Metropolen noch ganz andere Bindungskräfte an sich haben, um mit einem starken Südwesten dennoch etwas entgegensetzen zu wollen.

Besuch aus Tel Aviv

Wie selbstverständlich entdeckt man im Inno-Village Informationsstände von der Dualen Hochschule, von starken Unternehmen aus der Region oder direkt aus Mannheim. Den Kaffee trinken die Konferenz-Teilnehmer von der Mannheimer Rösterei Agáta, und wer beim Social Pop-Up-Store vorbeischaut, den das Modehaus Engelhorn exklusiv als Partner unterstützt, stößt dabei auf kreative Kollektionen von Labels aus der Quadratestadt wie Junge Junge oder Von Jungfeld.

Es scheint dabei kein Zufall zu sein, dass junge Unternehmen aus aller Welt die drei Tage in Mannheim zum bewussten Netzwerken nutzen. Ein besonders augenfälliges Beispiel für den Willen zu künftigem Wachstum ist der Besuch von Hodaya Ogli und Omri Shwartz. Erst im Februar hatte „Q-Summit“-Teammitglied Dimitri Bilyarchyk für eine ganze Delegation aus Mannheim eine Reise nach Israel organisiert, aus der man mit zahlreichen Verträgen wieder zurückkehrte – nun folgte bereits der begeisterte Gegenbesuch aus Tel Aviv. „Die großen Revolutionen beginnen mit klugen Köpfen, die bereit sind, den Status quo infrage zustellen – und genau diese Menschen kann man hier Treffen. Wir in Israel sind die Nation der Start-ups. Gemeinsam mit Deutschland können wir die Nation sein, die in der Wirtschaft von Morgen den Unterschied macht“, bringt es Hodaya Ogli auf den Punkt.

Damit bestätigt Ogli das Lob, das Marc Zimmer von Startup Mannheim der Konferenz und seinen Machern ausspricht: „Die Initiative, die von dieser Konferenz ausgeht, kann man nicht überschätzen.“ So scheinen es auch Julian Wachtel und seine Kollegen nach drei Tagen am Ende und am Anfang gleichermaßen zu sehen. Denn so unwirklich die Wünsche nach Rednern wie Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg vor drei Jahren noch gewesen sein mögen: Allzu weit ist der „Q-Summit“ selbst von solchen Dimensionen nicht mehr entfernt.

