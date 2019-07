Forum für Zweirad-Fans auf dem Maimarktgelände in Mannheim

Auch Stuntbiker wollen das Publikum wieder beeindrucken. © Mertens

Bereits zur Premiere im vergangenen Jahr lockten die „Custombike Summer Days“ tausende Besucher auf das Maimarktgelände - mit den Erfahrungen wollen die Organisatoren des Huber-Verlags ab Freitag noch einmal einen draufsetzen.

Dabei ist für Zweirad-Enthusiasten, die im Vorjahr aus der ganzen Welt anreisten, um sich die neuesten Branchentrends anzusehen, eine Botschaft klar abgesteckt: Es ist alles erlaubt, was nicht normal ist. Denn der Reiz des sogenannten „Customizings“ liegt bei den Zweirädern zwischen Suzuki, Yamaha und Harley Davidson bewusst auf Veränderungen optischer und technischer Natur. Eine Szene, die auf dem weitläufigen Areal ihre Flügel ausbreiten kann. „Wir haben hier genug Parkplätze, eine großartige Anbindung an Zug und Autobahn und eine Fläche, die wir nach freien Wünschen gestalten können. Mannheim bietet uns alles, was sich ein Veranstalter wünschen kann“, schwärmt Pressesprecherin Rania Melzer.

Mit diesen Bedingungen will der Huber Verlag Besucher erreichen, die es 2018 noch nicht auf das Gelände geschafft haben - oder sich ganz neu überzeugen lassen wollen. Bis Sonntag warten nicht nur zahllose Spezialanfertigungen darauf, von neugierigen Überzeugungstätern probegefahren zu werden: Von einer Sonderausstellung mit historischen Café-Bikes, die den britischen Stil der 60er Jahre verkörpern, über Model-Fotoshootings und Tätowier-Stände präsentieren auch zahllose Stuntkünstler ihre Fähigkeiten.

Für überregionale Gäste haben die Veranstalter ein kostenfreies Camping-Areal rund um das Gelände ausgewiesen. Eine Foodtruck-Meile versorgt die Gäste stilecht mit amerikanischem Essen, und auch für die passende Live-Musik ist mit Acts wie der Zap-Gang gesorgt. mer

Infos und Tickets auf www.summer.custombike-show.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019