Forum pocht auf „qualifizierte Umweltprüfung“

Das Umweltforum fordert eine „qualifizierte Untersuchung der Umweltauswirkungen für die Bauvorhaben der Universität“ im Friedrichspark. Der Zusammenschluss der Mannheimer Umweltverbände kritisiert dabei, dass die Uni dort mit einem beschleunigten Genehmigungsverfahren Fakten schaffen wolle.

Das Bauvorhaben im Friedrichspark für zunächst drei Gebäude, so eine Mitteilung des Umweltforums, solle nun in einem beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a Baugesetzbuch (Bebauungspläne der Innenentwicklung) ohne Umweltprüfung durchgeführt werden. Das bisher vorgelegte Klimagutachten und das Baumgutachten decken nach Ansicht des Forums offene Fragen jedoch nur teilweise ab. Das geplante Universitätsrechenzentrum solle sogar „ganz ohne Aufstellung eines Bebauungsplans errichtet werden, obwohl die bisher baumbestandene Fläche im aktuellen Flächennutzungsplan als Grünfläche ausgewiesen ist“.

In den letzten Jahren, so die Stellungnahme der Umweltverbände weiter, seien zahlreiche Studien und Konzepte erstellt worden, die die Folgen des Klimawandels für Mannheim erträglicher machen sollten. Dazu gehören die Stadtklimaanalyse und das Konzept zur Klimafolgenanpassung für Mannheim. „Wenn es dann um konkrete Projekte geht, müssen die wichtigen Schlussfolgerungen dieser Untersuchungen oft anderen Prioritäten weichen“, heißt es in der Mitteilung. So auch für das Vorhaben der Universität zur Bebauung des Friedrichsparks und dem Bau des Universitätsrechenzentrums nördlich der Bismarckstraße. Die Fläche, auf der das Rechenzentrum im Quadrat A 5 gebaut werden soll, gehörte ebenfalls einmal zum Friedrichspark.

Wenig Ausgleichsflächen

Die Mannheimer Quadrate gehören laut Umweltforum zu den bioklimatischen Belastungsgebieten, für die es im Innenstadtbereich nur wenige begrünte Ausgleichsflächen zur Kaltluftentstehung gebe. Der Schlosspark, zu dem der Friedrichspark gehöre, sei neben der Parkanlage am Wasserturm eine der wenigen Flächen nahe den Quadrate, die die sommerliche Hitze vor allem nachts reduzieren helfen. Rund 300 teilweise alte und großkronige Bäume im Friedrichspark binden demnach klimaschädliches Kohlendioxid, produzieren Sauerstoff und filtern Schadstoffe aus der Luft: „Die geplanten Ersatzpflanzen werden viele Jahrzehnte benötigen, bis sie die gleiche Funktion erreichen können.“

Das Umweltforum fordert deshalb, dass auch die Auswirkungen des Uni-Vorhabens auf die menschliche Gesundheit durch eine weitere städtische Überwärmung in heißen Sommernächten und fehlende Ausgleichs- und Erholungsräume untersucht werden. Zudem solle das geplante Universitätsrechenzentrum in A 5 in die Umweltprüfung einbezogen werden.

Die Errichtung der drei Gebäude im Friedrichspark dürfe darüber hinaus „nur in Verbindung mit weiteren Planungsänderungen und Ausgleichsmaßnahmen“ zugelassen werden. Eine dieser Maßnahmen müsse die Verlegung des Rechenzentrums beispielsweise an an den Verbindungskanal oder in den Bunker in A 5 mit Begrünung der darüber liegenden Flächen sein. Die Verlegung in den Bunker würde zudem zu einer deutlichen Verminderung des Energieverbrauchs für das Rechenzentrums führen. red

