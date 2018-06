Fotoausstellung in der Abendakademie

Anzeige

Der Fotograf und langjährige Kursleiter an der Abendakademie, Ralf Mager, hat es sich zur Aufgabe gemacht, hinter die vermeintlich graue Fassade von Mannheim zu schauen und den wahren Charme der Stadt zu offenbaren. Seine dabei mit der Kamera festgehaltenen Entdeckungen teilt er nun mit seinen Besuchern in einer Ausstellung. Am heutigen Freitag wird die Ausstellung „Gesichter Mannheims“ eröffnet. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit der Begrüßung durch Silke Kowalski von der Abendakademie, schließlich führt der Fotografdurch die Ausstellung. Bis Dienstag, 31. Juli, können die Werke im Foyer der Mannheimer Abendakademie kostenlos angeschaut werden.

Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es bei Silke Kowalski unter Tel.: 0621/107 61 09 oder per E-Mail: s.kowalski@abendakademie-mannheim.de. mw