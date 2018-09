Fotoausstellung zu Wassertürmen

Es wird eine Mischung zwischen Fotokunst und Industriekultur: „Wassertürme und Wasserwege in der Metropolregion“ ist eine Wanderausstellung betitelt, die vom 20. September bis 3. November erstmals im Technoseum gezeigt wird und dann durch die Region reist. Zu sehen sind 56 Arbeiten von 19 Fotografen aus der Region. Initiiert wurde die Ausstellung vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur. Bei der Vernissage am Donnerstag, 20. September, 19 Uhr, führt nach Grußworten von Technoseum-Direktor Hartwig Lüdtke und Hilde Seibert vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur die Kulturjournalistin Annika Wind in die Ausstellung ein. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018