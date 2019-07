Fotoausstellung zum BBC-Torbau

Holzgetäfelte Direktionsbüros, gläserne Übergänge und ein historischer Sitzungssaal – von 1940 bis 2018 war der Torbau Sitz der Vorstände oder Werksleitungen der Firmen BBC, ABB, Alstom und GE und das Areal davor Schauplatz aufsehenerregender Kämpfe um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Nun laden am Donnerstag, 25. Juli der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur, die IG-Metall und das Mannheimer Architektur- und Bauarchiv um 19 Uhr zur Eröffnung einer Fotoausstellung in Port25 – Raum für Gegenwartkunst in der Hafenstraße ein. Dabei werden historische Architekturfotografien von Karl Wilhelm Ochs (1896 bis 1988), der als Chefarchitekt bei Brown, Boveri & Cie. (BBC) mehrere Bauphasen des Unternehmens begleitet und fotografisch dokumentiert hat, aktuellen Aufnahmen des Gebäudes gegenübergestellt. Die Ausstellung ist bis 22. September von Mittwoch bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt zu sehen. pwr (Foto Ochs Architekturmuseum TU Berlin)

