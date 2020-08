Fotos sollen gerettet werden

Leider hat nicht nur der Zahn der Zeit, sondern ganz konkret Schimmel an ihnen genagt: Etliche Fotos und Akten aus dem Archiv des Marchivums müssen dringend restauriert werden. Um sie für die Nachwelt zu retten und nach einer Reinigung aufzubewahren, hat nun die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) 7000 Euro bewilligt.

Bei den betroffenen Unterlagen handelt es sich um Akten aus unterschiedlichen Papierarten sowie um Fotoabzüge, Negative und Großformate, die bislang nicht benutzbar waren und separiert aufbewahrt werden mussten.

Die Fotos sind Teile der Nachlässe der für die Region bedeutenden Fotografen Artur Pfau, Günther Thomas und Manfred Schöttle aus den 1950er und 1960er Jahren. Die Akten entstammen überwiegend dem 18. bis 20. Jahrhundert, vor allem aus Provenienzen der Freireligiösen Gemeinde sowie des Verlassenschaftsgerichts Mannheim. Die Amtsbücher enthalten umfangreiche, frühe und heute nur noch selten vorhandene Computerausdrucke der 1970er Jahre, hier aus dem Steueramt der Stadt Mannheim.

Modell für andere Archive

Bei der Reinigung wird modellhaft ein Verfahren für heterogene Schimmelbeseitigung entwickelt. Diesen können sich andere Archive, die ähnlich unterschiedliche Schäden in ihren Beständen haben, für ein Restaurierungsprojekt zunutze machen. „Bei den Unterlagen existiert keine Mehrfachüberlieferung, das heißt, sie sind echte Unikate, die wir nach Durchführung der Maßnahme endlich wieder für Wissenschaft und Forschung zugänglich machen können. Dafür ein herzliches Dankeschön an die KEK“, so Harald Stockert, stellvertretender Marchivum-Direktor. Die KEK ist an der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz angegliedert. mai/red

