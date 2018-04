Fotos vom Leben ohne Zaun bei Löwen und Elefanten

Anzeige

Aus Sicht eines Mannheimers aber zu wenig. Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt: „Ich war selbst noch nicht in Afrika, aber die Bilder erscheinen mir etwas unrealistisch. Das wirkt mehr wie eine Ausflugsatmosphäre.“ Er hätte sich mehr Fokus auf die Wilderei gewünscht: „Die Zahlen sind schockierend. Da frage ich mich: Wie viele Millionen gibt die Stadt Mannheim jetzt aus, um die Elefanten zu retten? Die geben Geld für so viel Unsinn aus, da erwarte ich einen Beitrag.“ Werner sagt, dass er mit der Stadt in Gesprächen sei.

Die meisten Zuschauer zeigen sich aber von der Schönheit der Bilder beeindruckt: Valentina Fedel ist zum Beispiel mit ihrer Tochter Anna gekommen: „Elefanten sind meine dritten Lieblingstiere“, sagt die und drückt ihren Plüsch-Elefanten. „Wir gucken uns gerne Bilder von der Natur an und können gar nicht glauben, dass er da einfach so im Zelt wohnt“, fügt ihre Mutter hinzu. Sie findet außerdem, dass Benno Werner eine gute Mischung zwischen dem ernsten Thema der Wilderei und der Schönheit der Natur gefunden hat: „Anna hätte sogar lieber mehr Bilder gesehen.“

Ganz ähnlich sieht es Michael Kesy: „Ich interessiere mich vor allem für die Fotos, da ich selbst leidenschaftlich gerne Bilder mache. Und die Stories, die er erzählt, sind echt beeindruckend.“ Er würde einem Löwen nie so entgegentreten oder auch nur außerhalb einer Lodge zu Fuß unterwegs sein. Vom Ausmaß der Wilderei war er nicht überrascht: „Ich hatte das durchaus schon vor Augen, auch die Dimensionen. Aber man denkt eigentlich nicht, dass es so krass ist.“ Das sagt auch Roland Dieterich: „Dass das Thema so gravierend ist, war mir nicht bewusst.“ Die Geschichten fand aber auch er sehr interessant.

Wie es scheint, hat Benno Werner einen guten Mittelweg gefunden, zwischen der Schönheit der Natur und dem Mord an den Elefanten. Und wem der Fokus zu wenig auf der Wilderei lag, für den hat Werner auch etwas zu bieten: Wer sich im Kampf für die Tiere engagieren möchte, konnte tags darauf einem Vortrag von Richard Maasdorp lauschen. Er ist einer der Vorkämpfer im Einsatz gegen Wilderer in Simbabwe. Und auch Thomas Töpfer vom Verein „Rettet die Elefanten Afrikas“ beantwortete Fragen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018